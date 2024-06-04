Современный российский 152-миллиметровый артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва», построенный на базе автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колесной формулой 8х8 впервые был замечен в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения боевой задачи. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Армия Ведлер».

«Новейшее 152-мм самоходное орудие 2С43 “Мальва” прошло опытно-боевую эксплуатацию в ходе специальной военной операции и успешно показало себя», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что боевая работа новейшей самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Российской Федерации была запечатлена на видео на Харьковском направлении. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как российская САУ 2С43 «Мальва» наносит огневое поражение противнику в Харьковской области, находясь на боевой позиции в лесопосадке.

Новое артиллерийское орудие ВС РФ получило нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 миллиметра, установленную на четырехосное колесное шасси грузовика БАЗ-6610-027 «Вощина» с дизельным двигателем мощностью 470 лошадиных сил. По дорогам общего пользования новая САУ 2С43 «Мальва» может проехать до 1100 километров без дозаправки.