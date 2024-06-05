Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по базе отдыха, расположенной в поселке Дачное в Харьковской области, где была расположена база украинских операторов ударных дронов. Кадры с последствиями ракетного удара были опубликованы в Телеграм-канале военкора Александра Коца.

«В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном, Харьковской области, проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА “Птахи Мадяра”», – сообщил военкор.

По его словам, в результате российского ракетного удара были ликвидированы ценные специалисты элитного украинского подразделения операторов ударных дронов. Также на территории поселка располагались инструкторы и наемники их стран НАТО. Иностранцы пользовались привезенными с родины сим-картами, по сигналам которых и было вычислено их местоположение.

Судьба командира элитного подразделения операторов ударных дронов ВСУ по имени Мадяр в настоящий момент неизвестна. Однако с 1-го июня его социальные сети не обновлялись.