Впервые в Москве на выставке HeliRussia-2024 был представлен модернизированный ударный беспилотный вертолет Hunter. Он способен бороться с вражескими морскими дронами.

Конструктор предприятия-разработчика ударного вертолета Hunter КБ «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков рассказал, что впервые в России была представлена вторая версия разведывательно-ударного комплекса. Беспилотный вертолет имеет новое электронное и механическое оснащение.

«В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов», – отметил Владимир Чудаков.

Беспилотный разведывательно-ударный вертолет Hunter имеет максимальную взлетную массу 750 кг, а полезная нагрузка составляет 200 кг. Дальность полета – 150 км, а продолжительность полета – 6 часов.

Комплекс Hunter включает в себя два беспилотных вертолета, наземную станцию управления, две транспортные платформы и станцию наземного обеспечения полетов.