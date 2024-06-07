На одном из промышленных предприятий Киевской области после удара ВС РФ начался сильный пожар. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС, которые пытаются локализовать пламя, заявил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

Он добавил, что в регионе была объявлена воздушная тревога, во время которой весьма активно работали системы противовоздушной обороны. Пострадавших в результате возгорания нет, однако потушить пожар пока не получается.

Напомним, минувшей ночью взрывы гремели также в Одессе, в поселке Затока Одесской области и под Хмельницком. ВС РФ продолжают громить места временной дислокации боевиков ВСУ, их тренировочные центры, а также объекты промышленной, энергетической, транспортной инфраструктуры, которые используются украинской армией.