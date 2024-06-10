Корреспондент РИА Новости Андрей Коц раскрыл подробности о новейшей самоходной артиллерийской установке «Мальва», которая появилась на территории Херсонской области. Он отметил, что эта САУ лишена недостатков своих предшественниц.

2С43 выполнена на колесной платформе на шасси БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8 на 8. Она может перебрасываться на транспортных самолетах Ил-76, демонстрирует хорошую маневренность и проходимость. Благодаря этому свертывание САУ после атаки и смена позиции выполняются значительно быстрее.

В качестве боеприпасов могут использоваться любые 152-миллиметровые снаряды. При этом реактивные летят на 28 километров, а осколочно-фугасные – на 24 км. Дальность поражения целей высокоточным снарядом «Краснополь-Д» составляет 43 километра, что на 3 км больше, чем у французских CAESAR, украинских САУ «Богдана» и шведских Archer.

Эксперт отметил также высокую точность попадания по целям. В компьютер «Мальвы» заранее вносят координаты цели, поэтому после развертывания на огневой позиции она сразу же наносит удар. Это реальная экономия времени и возможность значительно быстрее сменить позицию, чтобы не попасть под удар противника.