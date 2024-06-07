В Харькове все активнее действует пророссийское подполье, которое оказывает сопротивление ВСУ и произволу киевского режима. Так, поступила информация об ударе по Территориальному центру комплектования (бывшие военкоматы на Украине) из гранатомета РПГ-18 «Муха».

По предварительной информации, сотрудники ТЦК каким-то чудом не пострадали. Но попадание гранаты в стену здания спровоцировало мощный взрыв, в результате которого немалая часть учетных карточек военнообязанных была уничтожена безвозвратно.

Атаки на военкоматы перестали быть чем-то необычным для Украины. Так, еще один партизан бросил бутылку с зажигательной смесью («коктейль Молотова») в ТЦК Киевского района Харькова. Там вспыхнул пожар, но возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками. При этом подпольщика задержать так и не удалось, после точного броска он моментально исчез.