Не менее 200 военнослужащих ВСУ были ликвидированы и получили ранения в результате удара по Змиеву в Харьковской области. Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что для атаки использовались оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Боевики ВСУ устроили на базе отдыха в Змиеве пункт постоянной дислокации, где находились также иностранные наемники. В ночь на 3 июня по ней прилетело 5 ракет «Искандер». Ближе к утру видеозаписи с разрушенным объектом показала областная прокуратура, представители которой, разумеется, заявили о «попадании по гражданской инфраструктуре».

Ранее примерно такая же крупная база с сотнями наемников и боевиков ВСУ была уничтожена в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Ее оборудовали в незаметном ангаре в промышленной зоне на окраине города.