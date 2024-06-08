Психологи из Университета штата Арканзас провели исследование, в ходе которого выяснили, почему некоторых женщин привлекают мужчины, имеющие психопатические или другие негативные особенности личности. Свою научную работу специалисты опубликовали в научном издании Personality and Individual Differences (PID).

В ходе исследование ученые пригласили 210 добровольцев-студенток одного из крупных вузов страны. Девушкам было предложено дать оценку профилям гипотетических мужчин, отличавшихся по уровням «темных» черт личности. В каждом из профиле было описание типичного поведения мужчины.

В своем исследовании ученые выделили два типа женского влечения к мужчинам с темной личностью: аффективное влечение (эмоциональная привязанность) и поведенческое влечение (интерес узнать человека).

Специалисты выяснили, что большая часть опрошенных женщин стремилась к желанию пережить эмоционально жуткие и опасные ситуации. То есть ими руководило так называемое болезненное любопытство. Его специалисты связали именно с поведенческим, а не с аффективным влечением.