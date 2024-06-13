Российские отдыхающие назвали существенный недостаток путешествия в Сочи в этом году. Они рассказали, что на курорте не осталось бесплатных туалетов, а в платных нужно в любое время дня и ночи платить по 50 рублей.

«Тем более некоторые городские кафе стали устанавливать кодовые замки на туалеты, чтобы туда могли зайти только посетители заведения. Многим туристам не по карману платить 50 рублей за поход в сортир», — рассказала порталу mk.ru одна из туристок.

При этом власти Сочи полностью игнорируют эту проблему. А между тем, семье из нескольких человек придется тратить ежедневно минимум 500 рублей, чтобы всего лишь сходить в туалет.

Ранее российский блогер рассказал, что на поездку с родителями в Сочи потратил 200 тысяч рублей за 10 дней. При этом они жили в номере гостевого дома со сломанным душем, очень узким санузлом и с множеством запретов, написанных на бумаге, прикрепленной к стене.