Отдохнувший в Сочи блогер Elite_Gre поделился своими впечатлениями в Сети. Он рассказал, что вместе с родителями побывал в Адлере и остался разочарован.

За 10 дней в гостевом доме семье из трех человек пришлось заплатить 80 тысяч рублей. Кроме того, еще 100 тысяч ушло на перелет в Сочи и обратно.

В гостевом доме везде были развешаны таблички, запрещающие пользоваться утюгом, заходить в номер с едой. Кроме того, не понравились очень медленный Wi-Fi, неработающий душ в номере и маленький санузел.

В Сочи-парке блогер хотел побывать на водных горках. Он заплатил за вход 700 рублей за троих, но аттракционы не работали, что также разочаровало.

От гостевого дома до моря пешком всего 6-7 минут, вечером на набережной можно хорошо отдохнуть, так как там собираются художники и музыканты, создающие атмосферу. Заведений общепита очень много, они буквально на каждом шагу.

Семья также отправилась на экскурсию в Розу хутор за 900 рублей. Идти к водопадам пришлось очень долго, причем гиды показали им лишь ручейки и лесной массив. Дальше было решено не идти.

В результате отдых обошелся в 200 тысяч рублей на троих, но блогер разочаровался из-за множества ограничений и не слишком комфортных условий проживания.