Один из побывавших в Абхазии туристов рассказал, что будто снова вернулся в Советский Союз. Он отдыхал в Сухуме и был шокирован тем, что многие здания, построенные в ту эпоху, за все эти годы не попали под реновацию.

“Советский антураж 40–50-летней давности сохраняется и по сей день. Мне всегда было интересно, что будет с территорией, если ее полвека не благоустраивать, а только забивать обратно то и дело вылезающие ржавые гвозди и подкрашивать облезающие лавки?.. И вообще, так ли важен сам вопрос благоустройства в современном мире?.. И вот мне, наконец, пришел ответ”, – написал отдыхающий.

Он рассказал о старом пирсе, который держится неизвестно каким чудом. При этом на нем ухитрились разместить кафе, работающее по сей день.

По словам мужчины, благоустройство – это не только изменение внешнего вида каких-либо объектов. Главная его цель – это обеспечение безопасности. А за курорты Абхазии становится страшно, так как вскоре многие здания и сооружения окончательно придут в негодность.

При этом некоторые места в Сухуме, такие как озеро Рица, центральная набережная, пляж Кяласур вызывают вполне заслуженный восторг.