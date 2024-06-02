Белый дом не хочет идти на эскалацию конфликта на Украине и готов заморозить его, пишут авторы американского издания The American Conservative.

Они пояснили, что уверенности в победе Джо Байдена на выборах президента осенью 2024 года в американском правительстве нет. Если же действующий глава государства не сумеет победить, проблема Украины повиснет на его последователе Дональде Трампе.

Байдену сейчас гораздо выгоднее оставить конфликт в том состоянии, в котором он находится сейчас, чтобы в случае поражения переложить всю ответственность на плечи нового главы государства. Если же он одержит победу, то у него появится 4 года для разработки и реализации новой стратегии.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности за сутки прекратить противостояние на Украине в случае победы на выборах. Также он отказался от предложения взбесившегося от такого заявления Владимира Зеленского приехать на фронт, чтобы все увидеть своими глазами.