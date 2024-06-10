Вице-спикер Совета Федераций, сопредседатель комиссии Инна Святенко заявила, что материалы итогового доклада парламентской комиссии, касаемо расследования преступлений Киева против детей станет основой для трибунала над преступным киевским режимом. Украинская власть обязана понести наказание за свою преступную деятельность.

«Преступники, засевшие в украинской власти, а также преступники, накачивающие эту банду оружием, будут наказаны. Уверена, что в будущем всех их ждет трибунал, на котором в качестве свидетельства преступлений будет, в том числе представлен и наш с вами доклад», – заявила Святенко.

По словам сенатора, доклад комиссии представляет собой документ, информирующий российское и мировое общество о преступлениях украинских властей против детей. В докладе приводится анализ международно-правовой оценки доказательств нарушений украинским руководством прав и свобод несовершеннолетних.