«Комсомольская правда» рассказала о скандале, который разразился уже на второй день после прощания с Анастасией Заворотнюк. Как известно, ее супруг Петр Чернышев до последнего не оставлял любимую жену и хватался за любую работу, чтобы оплатить лечение и погасить многочисленные задолженности.

Этим воспользовались аферисты, которые начали от имени Чернышова рассылать сообщения с «мольбами о помощи» всем друзьям семьи и близким знакомым.

«Прости, что пишу тебе. Не знаю, к кому еще обращаться. Я думаю, ты слышала новости о Насте. Мы пять лет боролись, но болезнь оказалась сильнее. Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны», – говорится в одном из таких сообщений.

Сам Чернышов и другие родственники Анастасии и Петра предостерегают получивших подобные просьбы, не реагировать на них. Семья не намерена просить кого-либо о помощи, поэтому если сообщения поступают, их рассылают мошенники.