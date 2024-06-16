Странная тишина на обратной стороне Луны

Невыносимо думать об одиночестве, царящем на невидимой нам стороне Луны. Кто бы там ни поселился, он мог провести всю свою жизнь, даже не предполагая, что совсем рядом находится голубая планета, водная и яркая, полная жизни. Источник: The Conversation.

Профессор Дэвид Галади Энрикес (Университет Кордовы, Испания) напоминает читателю, что все видимые нашему глазу объекты показывают нам обе свои стороны, за исключением Луны. Наши радиосигналы не достигают ее темной стороны, поэтому тишина и изоляция в эфире обратной стороны самого большого спутника Земли являются его странной особенностью.

Ни одна из земных радио- или телепередач не попадает на обратную сторону Луны, поскольку ее масса блокирует их. И хотя уже несколько десятилетий во все направления галактики с нашей планеты распространяется весть о том, что на Земле находится техногенная цивилизация, есть один сектор космоса, обитатели которого до сих пор просто не могут получить сигналы с Земли. Вы уже догадались, это именно тот звездный сектор, что находится за Луной, не пропускающей земные сигналы.

Каждая американская программа «Аполлон» высаживала двух астронавтов на видимую нам сторону Луны, третий оставался кружить вокруг этого спутника на космическом корабле. Эти астронавты на лунных орбитах были изолированы от всего человечества почти на 30 минут. В эти минуты они были космическими Робинзонами, единственными людьми в истории, которые могут сказать уверенно сказать, что они были совершенно одни.

Естественное радиомолчание, существующее на обратной стороне Луны, делает это место идеальным кандидатом для установки радиотелескопов, свободных от эфирных помех. Но прежде ни одно государство не рассматривало возможность высадки там. Не рассматривалась даже отправка автоматического зонда, поскольку это было бы бессмысленно, ведь с лунной поверхности в этих местах невозможно ни передавать данные, ни принимать их с Землей.

Китайский флаг на Луне

Впрочем, Китай уже доставил космические миссии «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны. Первый аппарат прилунился в январе 2019-го и высадил луноход, а второй, высадившийся и вновь взлетевший в начале июня 2024 года, вскоре может доставить на Землю образцы грунта из огромного и загадочного кратера Эйткен.

Перед отправкой к Луне «Чанъэ-6» китайскому космическому агентству пришлось разместить спутники-ретрансляторы, обеспечивающие связь из-за Луны, путем их расположения на дальней лунной орбите. Это удивительное решение сделало темную сторону естественного земного спутника доступной для связи с нашей планетой. Человечество уже принесло шум в эфир Луны и вскоре за этим там появится немало земного мусора.

Луна и ее темная сторона стали особой загадкой, когда первые телескопы показали, что в космосе все объекты вращаются. И если они вращаются, то почему Луна этого не делает? Ведь в случае вращения нашего естественного спутника, если смотреть на него с Земли, то видимая панорама на его диске со временем менялась бы, а этого не происходит.

Почему Луна не вращается

Объяснение дает небесная механика. Подобно тому, как Луна вызывает на Земле приливы, поднимающие уровень мирового океана, наша планета также воздействует на лунную сферу, причем значительно более интенсивными приливами. Настолько интенсивными, что со временем земные приливы практически повернули Луну одной стороной к Земле, вынудив ее вращаться вокруг собственной оси за то же время, что требуется для полного оборота вокруг нашей планеты.

Т.е. Луна вращается, но делает это одновременно со своим орбитальным вращением. В результате синхронизации двух вращений с поверхности Земли мы можем наблюдать только одну лунную сторону, не замечая оборотов этого спутника вокруг своей оси.

Все без исключения объекты обозримого космоса со временем показывают нам обе свои стороны. От самого крошечного астероида до Солнца, от самой отдаленной галактики до внесолнечной планеты возле Проксимы Центавра. Если подождать достаточно долго и иметь под рукой мощный телескоп, в принципе можно рассмотреть любые космические объекты со всех сторон.

До 1959 года ученые предполагали, что космические процессы достаточно одинаковы, а значит скрытая сторона Луны должна быть похожа на ее видимую сторону. Но что могло быть большим признаком прогрессом, чем полет за видимую часть Луны и открытие миру того, что скрывалось от всего человечества на протяжении всей истории на другой стороне спутника? Именно это предложил Советский Союз, отправив технологическое чудо – космическую станцию «Луна-3», позволившую нанести на карту то, чего никто никогда прежде не видел (см. изображение выше).

Научный мир был шокирован тем, что скрытое полушарие Луны оказалось очень отличающимся от видимой стороны и почти полностью лишенным темных морей. Разумеется, с октября 1959 года на Луне появились Море Москвы и Море Мечты, и некоторые из наиболее различимых объектов на невидимой стороне крупнейшего земного спутника с тех пор носят советские названия, вроде большого темного кратера Циолковский.

Не совсем понятно, почему обратная сторона Луны настолько отличается от той стороны, которую мы видим, но ученые объясняют это влиянием Земли – планеты, неслышимой и невидимой с темной стороны Луны.