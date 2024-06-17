В распоряжении ВС РФ появились ударно-транспортные беспилотные аппараты «Перун», разработанные десантниками группировки войск «Днепр» сообщили в Минобороны РФ.

Эти дроны способны выполнять не только стандартные функции по разведке и нанесению ударов по противнику, но еще и проводить поисково-спасательные операции, эвакуировать раненых и забрасывать десант в тыл врага.

Ударные функции в данный момент обеспечиваются установленным на дрон противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), который уже испытывался как с земли, так и с воздуха. Кроме того, бойцы раздумывают над установкой на беспилотник пулемета и пусковой установки для неуправляемых авиационных ракет.

При этом управление пуском осуществляется дистанционно, с земли. По словам разработчиков, такой дрон будет полезен на любом участке фронта.