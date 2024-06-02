В украинских социальных сетях жители Славянска сообщают о телах боевиков Сил специальных операций и иностранных наемниках, усыпавших улицы после удара ВС РФ.

В субботу, 1 июня, после 15:00 по району Машчермета были нанесены три удара подряд ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». По информации местных жителей, они угодили в неприметный ангар на окраине Славянска, где находилась хорошо замаскированная база ССО. Также там были иностранные наемники.

По словам источников, «солдаты удачи» как раз вовремя заехали на базу, перед самым прилетом. Поэтому как минимум 20 боевиков были ликвидированы мощным ударом. Кроме того, известно о большом количестве раненых. Их вывез с территории базы военный вертолет ВСУ. Все прилегающие к предприятию улицы были оцеплены боевиками.