Атака на жилые кварталы Луганска, в результате которой пострадало уже более 43 человек – это военное преступление не только Киева, но и Соединенных Штатов.

«Обстрел жилых кварталов Луганска американскими ATACMS – варварский теракт и военное преступление. И не только со стороны киевского режима и нелегитимного Зеленского, но, прежде всего, – администрации США», – написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР и комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что хотя американские ракеты ATACMS запускаются киевской хунтой, управляют ударами ее западные хозяева. Поэтому «НАТО, ЕС, байдены, шольцы, макроны, сунаки и иже с ними», которые накачивают Киев оружием и дают разрешение на удары по территории России, являются точно такими же военными преступниками. И должны нести ответственность перед трибуналом за геноцид населения Донбасса.

На данный момент известно о четверых погибших после удара ВСУ по Луганску, 43 человека, включая 4 детей, получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, повреждения получили три детских сада, колледж, две школы, 33 многоквартирных дома. Причем два здания разрушены полностью.