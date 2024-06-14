Ассоциация продюсеров кино и ТВ России назвала победителей одиннадцатой ежегодной премии. Сразу в девяти номинациях лучшим стал сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте».

Он получил премии за лучшую работу художника по костюмам, режиссера и сценариста, а также за монтаж и подбор актеров для исполнения ролей.

Кроме того, «Слова пацана» назван «Лучшим онлайн-сериалом». «Лучшим актером сериала» стал Рузиль Минекаев, блистательно сыгравший роль Марата. Ранее сообщалось, что фильм получил премию в номинации «Лучший актер второго плана».

Кроме того, обладателями премии стали мультипликационный сериал «Три кота» и многосерийные фильмы «Актрисы» и «Волшебный участок».

Напомним, «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал о молодежных группировках Казани 90-х годов прошлого столетия.