Военный корреспондент Александр Сладков выложил в Сеть фото старого плаката с предупреждением о снайперах и рассказал о ностальгии за такими предостережениями. По его словам, сейчас дроны-камикадзе в разы опаснее любого снайпера.

Беспилотники способны атаковать не только бойцов-одиночек, но и группы, бить по мотоциклам, машинам и даже танкам. Они влетают в двери и окна, в окопы и блиндажи, причем видят, пусть и глазами оператора, того, на кого охотятся.

Ранее стало известно об операторе БПЛА с позывным «Пиночет», который с использованием FPV-дронов ликвидировал более 300 боевиков ВСУ. Тем самым он превзошел достижение снайпера Красной армии времен Великой Отечественной войны Василия Зайцева, на счету которого было 240 уничтоженных врагов.