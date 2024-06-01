Северная группировка ВС России во время контрбатарейной борьбы поразила вражескую реактивную систему залпового огня поразили HIMARS. Данную информацию сообщили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве отметили успехи Южной группировки ВС РФ. Российские бойцы смогли улучшить свое положение на переднем крае. Кроме того, они нанесли удары по складам ВСУ с западным вооружением.

Также российскими силами было поражено место дислокации группы технических специалистов противника, разрабатывающих полетные задания для ударных дронов ВСУ. Восемь бригад ВСУ понесли поражение в зоне боевых действий – была уничтожена техника и живая сила противника.

По данным Министерства обороны РФ, российские группировки на разных направлениях в зоне проведения спецоперации смогли ликвидировать порядка 1450 бойцов ВСУ.

Ранее российские силы нанесли удар в тылу Украины по эшелону с натовской техникой и вооружением, предоставленными западными странами Киеву.