Украинский военнослужащий Николай Буряк попал в плен к российским бойцам во время своего первого боя в Волчанске. Соответствующие кадры допроса украинского военнопленного были опубликованы в Телеграм-канале «Северный ветер».

По словам Буряка, его мобилизовали в ряды украинской армии еще в марте 2022 года. Однако новобранцу повезло, поскольку в течение двух лет он служил в одной из воинских частей, расположенных в глубоком тылу. Однако на фоне больших потерь ВСУ на фронте в мае текущего года он вместе со своими сослуживцами был переброшен на фронт в район Волчанска в Харьковской области.

Подразделение Буряка получило задание занять позиции в гаражном кооперативе в Волчанске. Командование уверяло, что их позиции находятся на второй линии обороны, а их главной задачей будет наблюдение. Однако в первый же день позиция, где находился рядовой Буряк была взята штурмом российскими бойцами.

Украинский военнопленный отметил, что во время службы им говорили об издевательствах над бойцами ВСУ в российском плену. Однако в реальности ему оказали первую медицинскую помощь и накормили.