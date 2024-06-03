Украинские военные наладили переправу через реку Волчья и попытались перебросить бронетранспортер M1126 Stryker в северную часть Волчанска Харьковской области. Однако ВС РФ разгадали этот план и ударили по боевой машине дроном-камикадзе «Ланцет».

После точного попадания броневик загорелся и боевики были вынуждены его бросить прямо посреди переправы. Этим они затруднили сами себе форсирование реки. А ВС РФ добавили еще и удар по самому мосту, сделав его непригодным для дальнейшего использования.

M1126 Stryker используют 42-я механизированная и элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Оба подразделения переброшены на Харьковское направление, поэтому какому из них принадлежала машина, неизвестно.

ВС РФ уничтожили все мосты через реку Волчья, используя не только дроны-камикадзе, но и корректируемые авиабомбы и артиллерию. ВСУ остались в котле, но пытаются форсировать водоем с помощью понтонных переправ.