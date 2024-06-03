Всего один боец 70-го полка ВС РФ сумел остановить продвижение штурмовой группы ВСУ. Он уничтожил противника, своевременно получив информацию о штурме.

Операторы беспилотника 42-й российской дивизии обнаружили штурмовиков и собирались сбросить на них гранату с дрона. Однако неожиданно у него заел механизм сброса, поэтому бойцу, находившемуся на пороге своего блиндажа, пришлось действовать в одиночку.

Он занял позицию таким образом, чтобы не попасться на глаза боевикам и, подпустив их ближе, бросил гранату. Двое противников были ликвидированы на месте, третий же получил ранение, но не унимался. Тогда боец открыл по нему огонь из автомата.

После такой «встречи» ВСУ отказались от идеи атаковать опорный пункт ВС РФ.