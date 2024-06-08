Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» разгромил замаскированный опорный пункт ВСУ в зоне ВСУ. Об успешно выполнении боевой задачи рассказал командир машины Олег.

Он отметил, что после получения задачи из командного пункта вертолет по заданному курсу вышел на огневой рубеж и с кабрирования атаковал технику и живую силу противника неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Передовой авиационный наводчик подтвердил успешное поражение целей.

Затем экипаж выполнил противоракетный маневр, по ходу разбрасывая тепловые ловушки для вражеских зенитных ракет, и вернулся на базу.

Летом 2023 года вертолеты Ка-52 стали на пути украинского контрнаступления. Они уничтожали танки и БМП, в том числе и западного образца, а также рвущийся в бой личный состав ВСУ.