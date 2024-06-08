Американское издание Bloomberg сообщило, что в начале весны российские ВС «проверили НАТО на готовность к войне». Они якобы атаковали спутниковые системы западных стран. Досталось даже компании Disney.

На этом и на других спутниковых телеканалах внезапно начали транслироваться милитаристские кадры. Из-за этого провайдеры начали убирать эти каналы из своих подписок.

На телеканале Baby TV, принадлежащем «Диснею», такие кадры были показаны вместо мультфильмов и детских программ 28 марта и 17 апреля.

Международный союз электросвязи, агентство ООН, занимающегося распределением орбит спутников и частот, намерен 24-28 июня провести заседание Совета по радиорегламенту, на котором будет подробно рассматривать информацию об атаке.