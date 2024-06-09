Командование украинской армии начало переброску дополнительных резервов на несколько направлений в Запорожской области в попытке сдержать продвижение российской армии. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Идет переброска ВСУ, сейчас идет их усиление на запорожском направлении», – отметил Рогово.

По его словам, командование украинской армии пытается остановить продвижение российских сил в Запорожской области, поэтому перебрасывает дополнительные резервы в окрестности населенного пункта Орехово и район Степногорска. При этом российская армия в настоящий момент обладает инициативой на данных направлениях.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ смогли отбросить передовые части украинской армии на расстояние в 1 километр от северных окраин населенного пункта Работино в Запорожской области.