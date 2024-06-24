24 июня в городе-герое Севастополе и Республике Крым объявлен День траура по погибшим и пострадавшим в результате террористической атаки ВСУ. “Коммерсантъ” сообщил, что удар противника привел к гибели 5 человек, трое из которых – дети.

Ранения, по предварительной информации, получил 151 человек. Среди них 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

По словам экспертов, это была самая мощная атака на Севастополь и закончится она могла еще более трагично. Четыре ракеты ATACMS, выпущенные оголтелым киевским режимом, перехватили силы ПВО.

Пятая ракета сбилась с курса и разорвалась в воздухе над пляжем и частным сектором в Учкуевке. Речь идет о кассетном боезаряде, поэтому так много пострадавших.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия отомстит за каждого погибшего в этом теракте. Ответственность за него понесут и западные кураторы Киева.