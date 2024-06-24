Депутат Госдумы РФ, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия отомстит за каждого погибшего во время удара американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Также он отметил, что западные кураторы украинских террористов не смогут избежать ответственности.

Удар по Севастополю был нанесен подельниками просроченного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы показать кураторам из Вашингтона новую “победу” на информационном фронте. В ответ на это Россия не только продолжит следовать целям специальной военной операции безо всяких компромиссов, но и существенно усилит натиск на войска противника.

«Подлая агрессия против мирных городов России со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут избежать ответственности», — заявил Слуцкий.

В результате удара ВСУ по Севастополю 151 человек пострадал, известно о 5 погибших, среди которых двухлетний ребенок и девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова.