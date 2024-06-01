Ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» получили новейшие неуправляемые ракеты С-80 «Бронебойщик», которые уже активно используются в зоне проведения специальной военной операции. В подтверждение этому в Сети появилось видео применения такого боезаряда.

«Бронебойщик» — это ракеты, имеющие осколочно-фугасную боевую часть. Благодаря специальному контактному взрывателю, имеющему два режима работы, они могут срабатывать либо сразу, либо с некоторой задержкой.

Боевую часть конструкторы увеличили для повышения поражающей мощи боезаряда. Кроме того, в сравнении с предшественниками С-80 имеет большую дальность поражения целей.

80-миллиметровые С-80ФП могут использовать не только ударные вертолеты, но и штурмовики С-25, отмечается в подписи под видео. Это экономичное вооружение, так как “Бронебойщик” обходится значительно дешевле высокоточных ракет, но при использовании с армейской авиации не менее эффективно поражает цели.