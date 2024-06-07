Действующее правительство Польши должно в полном составе уйти в отставку после инцидента со стрельбой по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом заявил Ярослав Качиньский, возглавляющий оппозиционную партию «Право и справедливость».

По его мнению, такие действия на границе не соответствуют демократическим принципам, поэтому представители правительства должны оставить свои посты. Качиньский также отметил, что пограничники не знают, как вести себя с мигрантами, они опасаются предпринимать какие-либо меры, что и приводит к трагедиям. Так политик прокомментировал гибель солдата, раненного ножом в потасовке с иностранными гражданами.

Сами военнослужащие стрельбой хотели напугать толпу мигрантов, они не стреляли по людям, но оказались за решеткой, отметил Качиньский. Причем об этом инциденте никто не распространялся, пока не стало известно о гибели одного из бойцов месяцем позже.