Россия имела все возможности завершить специальную военную операцию в кратчайшие сроки, но совершила одну роковую ошибку, из-за которой конфликт продолжается до сих пор. Об этом порталу «Военное дело» рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что на начальном этапе СВО российские ВС продвинулись к Киеву, однако встретили сопротивление в Черниговской и Сумской областях. Само собой разумелось, что эти регионы выступят за РФ, что и стало ошибкой.

«Гарнизоны Чернигова и Сум, изначально не полностью разоруженные, начали активные действия, нарушая логистику и схватывая в плен командиров, что серьезно осложнило задачи российской армии», — рассказал эксперт.

Он добавил также, что после этого вмешались подошедшие войска, из-за чего разоружить и заблокировать гарнизоны уже не удалось. Затем Киев провел мобилизацию и сумел сформировать достаточно серьезные подразделения из мотивированных боевиков, которые оказали сопротивление российским силами.

Если бы военные были заблокированы в казармах, то ничего подобного не произошло. Так как они остались бы без продовольствия и боеприпасов и не смогли бы оказать сопротивление.