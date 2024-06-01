На Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. И среди украинского народа теперь выработался страх и неприязнь к военным из-за действий сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК).

Кроме того, значительно снизился уровень подготовки мобилизованных. А в штурмовые отряды теперь стали пополнять людьми из мест лишения свободы.

Телеканал NBC приводит слова киевлянина, рассказавшего, что присутствие людей в форме на улицах города наводит панику среди населения. Каждый мужчина начинает думать, что сейчас его могут мобилизовать против воли.

Политолог Александр Дудчак отметил, что киевский режим подобными действиями создает массовку для замыливания глаз Западу, чтобы было выделено больше средств на вооружение.

«Условно говоря: если мало танкистов — им дадут не четыре танка, а максимум один», – подчеркнул эксперт.

ВСУ несут большие потери практически на всех направлениях в зоне СВО. И хотя на данный момент мобилизованных хватает, критический момент может настать уже к осени.