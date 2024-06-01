В городе Стрый Львовской области под ракетный удар попал еще один военный аэродром ВСУ, который может подготавливаться к приему истребителей F-16. Также поражены другие военные объекты, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме Стрыйской авиабазы, ВС РФ атаковали также склады инженерного батальона, который ранее дислоцировался в городе. По словам Лебедева, хоть подразделения там уже нет, на складах явно хранили вооружение и боеприпасы, так как местные жители говорят о мощнейшем взрыве и повторных детонациях.

Также с места событий сообщают и о попадании по газопроводу в Стрые.

Западная Украина в последнее время все чаще попадает под удары ракет и дронов-камикадзе. ВС РФ уничтожают военные объекты, наносят удары по авиабазам как в Стрые, так и в Староконстантинове Хмельницкой области.