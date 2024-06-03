Российская армия нанесла ракетный удар по выявленному месту временной дислокации военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Подробности ракетной атаки по позициям украинских сил в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное (Харьковская область – ред.), по месту дислокации Вооруженных сил Украины», – заявил Лебедев.

По его словам, украинские военнослужащие решили превратить дачные домики жителей харьковской области в места своей временной дислокации. При этом местные жители сообщают о гибели, по крайней мере 30 украинских солдат. Еще около пятидесяти военнослужащих ВС Украины получили ранения различной степени тяжести в результате российского ракетного удара.

Лебедев отметил, что украинские военнослужащие, по месторасположению которых был нанесен ракетный удар, должны были выдвинуться на Волчанское направление, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ.