Руководство Германии в своем стремлении угодить Соединенным Штатам Америки, Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу делает резкие заявления о необходимости подготовится к возможному военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, руководство Германии вынуждено соответствовать в публичной плоскости официальной политике Брюсселя, НАТО и «Вашингтонского парткома». Именно по этой причине чиновники и политики разного уровня в ФРГ стремятся делать публичные заявления о возможном конфликте с Россией.

«Поэтому такая это их нелегкая позиция», – резюмировал Песков.

Ранее глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус сделал публичное заявление о необходимости готовиться к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году.