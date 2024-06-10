Священники должны использовать социальные сети для проповедования Слова Божьего, а не для самолюбования и потакания своему тщеславию. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего доклада на собрании духовенства Калининградской митрополии в Православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

«Конечно, личностное самовыражение само по себе непредосудительно. Но в системе ценностей священнослужителя на первом месте должно быть служение Богу и ближним, а уже потом все, что касается его собственной персоны», – сказал Патриарх Кирилл.

Доклад главы Русской православной церкви (РПЦ) был опубликован на официальном портале. По словам Кирилла, используя социальные сети каждый священнослужитель рискует поддаться банальному стремлению к популярности и растерять дары, которые Господь дает при рукоположении. Поэтому священнослужителям не стоит забывать, что, используя современные технологии, они должны привлекать внимание общественности к Слову Божьему, а не к своей собственной персоне.