В населенном пункте Шевченковское Запорожской области ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня M-270 MLRS с боеприпасами MGM-140 ATACMS.

Согласно информации Telegram-канала «Изнанка», удар по украинской установке был нанесен ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Авторы публикации также опубликовали видео уничтожения вражеской РСЗО. Сообщается, что обнаружил ее разведывательный беспилотник, оператор которого тут же отправил координаты на командный пункт.

В результате прилета «Искандера» установку удалось полностью уничтожить, восстановлению она уже не подлежит. Также уничтожены все 12 ракет ATACMS, которые противник намеревался запускать по российским позициям. Но не успел.

Напомним, ВС РФ 14 июня поразили командный пункт ГУР Украины в здании полиции Кривого Рога. Информации о количестве ликвидированных сотрудников Главного управления разведки пока не поступало.