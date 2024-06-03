В День защиты детей в Уфе открывался VK Fest. На мероприятии выступила певица Ольга Бузова, которая привлекла к себе повышенное внимание россиян и спровоцировала скандал.

Она вышла на сцену в облегающем тело кожаном боди с глубоким декольте, больше напоминающем нижнее белье, и в высоких ботфортах. Фото и видео моментально облетели социальные сети и вызвали весьма неоднозначную реакцию россиян. Многие комментаторы даже поинтересовались, все ли в порядке у Бузовой.

Также комментаторы напомнили певице, что открытие проводилось в День защиты детей, поэтому ее наряд немного не соответствовал поводу. Тем более, что на фестиваль допускались зрители любого возраста.

«Она вообще в адеквате?» — поинтересовался депутат Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров.

Кроме того, зрители рассказали, что пела Бузова под фонограмму, причем иногда вообще не попадала в слова.