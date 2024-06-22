Певица Ольга Бузова после утомительного скандала с Николаем Басковым, в который были вовлечены и другие звезды эстрады и кино, решила устроить себе отпуск. Она отправилась в Турцию на курорт Белек.

Бузова написала, что было разумным решением отправиться на отдых, сделать паузу в сумасшедшем гастрольном графике. Фото певицы это подтверждают – она выглядит более спокойной, умиротворенной, хорошо отдохнувшей.

Ольга опубликовала снимки в купальнике, сделанные у самого моря. Она также рассказала, что ей не пришлось пожалеть о выборе курорта. Белек – отличное место, где она сумела восстановить силы.

Ранее между Бузовой и Николаем Басковым вспыхнул скандал. Певец сравнил пение Ольги с криком козы. Его поддержал критик Сергей Соседов, считающий, что артистке нужно закончить карьеру.