Ольге Бузовой нечего сказать зрителям со сцены, поэтому лучшим выходом для нее было бы завершение певческой карьеры, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Он назвал серьезной проблемой современной российской эстрады даже не дресс-код, а возможность выйти на сцену кому попало. Ранее для этого нужно было хорошо постараться, а сейчас многие певицы больше похожи на “вертухаек на зоне”.

“Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло. И многие другие, не только она, она просто как пример. Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, [которые] как кликухи на зоне”, – заявил критик.

Он также отметил, что сейчас на эстраде процветает “вседозволенность бездарностей”, которая делает ее смешной и позорной.

Напомним, что в Сети разгорелся конфликт Ольги Бузовой с Николаем Басковым, сравнившим ее пение с криком козы.