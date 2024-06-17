Певец Николай Басков в своем Telegram-канале раскритиковал вокальные данные исполнительницы Ольги Бузовой.

Он написал, что вполне способен выступать и без микрофона. А вот те, кто «как коза кричит» сделать этого не смогут.

Такая критика стала своеобразной местью за Премию Муз-ТВ. Тогда Басков, который вел мероприятие, отметил, что «Бузова впервые оделась полностью». Это был намек на VK Fest в Уфе, где Ольга вышла в День защиты детей в боди и вызвала недовольство не только зрителей, но и политиков.

«Если ты ведущий, и у тебя есть микрофон, иногда лучше промолчать», – дерзко ответила она на критику.

Басков не полез за словом в карман, а отреагировал сравнением вокала певицы с блеянием козы.