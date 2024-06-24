Получившим ранения отдыхающим на пляже в Учкуевке первую помощь оказывали прохожие, так как “Скорая помощь” долго добиралась до места происшествия, рассказала охранник Тамара Мишекова.

Она работала неподалеку и после взрыва сразу бросилась на помощь пострадавшим.

«Когда вышла, услышала крики людей. Люди кричат: “Помогите!” Я посмотрела — много раненых. Вызываем скорую. Подбежали другие ребята, моя сотрудница тоже», — цитирует женщину издание “Известия”.

После взрыва ракеты в воздухе и падения осколков прямо на пляж, там началась паника, отметила Мишекова. Но прохожие, охранники и спасатели оказывали помощь до прибытия “Скорой”.

Ранее водитель автобуса рассказал, что он сам и его руководство приняло решение бесплатно доставлять пострадавших в больницы. Для этого ему освободили полосу движения вдоль побережья. Водитель совершал рейсы, пока не вывез людей.