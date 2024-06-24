В Севастополе водитель автобуса вывозил пострадавших на пляже в Учкуевке отдыхающих после террористического удара ВСУ. Решение бесплатно оказать помощь людям было принято не только самим водителем, но и руководством компании-перевозчика.

Сразу же после атаки водитель начал вывозить людей и продолжал совершать рейс за рейсом, пока не вывез всех, кто в этом нуждался. Для автобуса полностью разблокировали движение вдоль набережной, чтобы он мог как можно быстрее добраться до больницы и вернуться обратно.

Напомним, в результате удара погибла 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Также известно о гибели двухлетнего ребенка. По последним данным, пострадал 151 человек.