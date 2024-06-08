Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания National Interest написал, что президенту США Джо Байдену следует немедленно запретить ВСУ наносить удары по территории России. По его словам, США не стоит глупить, так как это все грозит вылиться в ядерную эскалацию.

«США ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине… Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб», – заявил бывший военнослужащий.

Дэвис отмечает, что самый благоразумный поступок – это урегулирование украинского конфликта путем проведения мирных переговоров. Ведь в противном случае обязательно произойдет эскалация боевых действий, что чревато более серьезными последствиями.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия может дать «зеркальный ответ» на поставки Западом дальнобойного оружия на Украину. Москва может предоставить свои дальнобойные ракеты основным противникам НАТО, которые смогут нанести удары по чувствительным объектам западных стран.