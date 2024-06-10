Киев предпринял очередную попытку «контрнаступа» в районе Липцов Харьковской области, бросив туда весьма серьезные силы. Однако результат снова получился плачевный.

В ходе боев ВС РФ взяли в плен одного из бойцов 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия», а также его командира Алексея Костенко с позывным «Кос», сообщает портал aif.ru.

Всего за несколько дней провалившегося контрнаступления до 50 процентов личного состава потеряли уже упомянутая «Хартия», 501-й батальон 36-й Отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП), 77-я Аэромобильная, 57-я мотопехотная и 42-я механизированная бригады. Все они запросили ротацию, однако менять их на Харьковском направлении практически некем.

Командир одного из подразделений«Хартии» Костенко с 2022 года участвует в боевых действиях и длительное время находился в районе Кременной. Однако сейчас он может успокоиться и порадоваться, что воевать уже хватит, так как оказался в плену и довольно бойко отвечает на все вопросы «добрых русских людей».

«Хартия» представляет собой весьма «крутое» подразделение, руководить которым полковник Игорь Оболенский. Практически все боевики прошли обучение на Западе и, кроме того, их снабжают только лучшим вооружением в приоритетном порядке.