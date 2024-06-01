Известные в мире «Сокровища Вильены», обнаруженные в 1963 году в испанском городе Аликанте, считаются лучшим образцом ювелирного искусства бронзового века, как на Пиренейском полуострове, так и во всем мире. Однако испанских археологов из Национального археологического музея заинтересовали не так золотые сокровища иберийского бронзового века, а поржавевшие изделия, представляющие собой металлический браслет, украшенный золотом и полую полусферу. Как выяснили специалисты, они были созданы вовсе не из железа, как полагалось ранее, а из металла метеоритов.

Ученый Сальвадор Ровирой-Льоренс сделал открытие, свидетельствующее о технологичности используемых в Иберии более 3-х тысяч лет назад металлообрабатывающих приемах. Ведь ранее специалисты считали, что металлообработка в бронзовом веке была более примитивной.

Специалисты столкнулись с проблемой определения точного возраста коллекции Вильены, состоящей из 66 образцов всего из-за двух металлических предметов. Оба предмета на первый взгляд изготовлены из железа, что противоречило датированию всех остальных предметов коллекции. Золотые материалы, обнаруженные в данной коллекции, датированные периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры.

Поэтому ученые решили провести масс-спектромический анализ металлических артефактов. И по итогу пришли к выводу, что они были созданы из метеоритного железа.