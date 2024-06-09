Ученые озабочены серьезными изменениями, происходящими на планете Земля. Внимание исследователей привлекает не только меняющийся на планете климат, но и магнитное поле Земли. О выявленных в Северном полушарии аномалиях в своем материале сообщает портал Planet Today.

Ряд экспертов утверждает, что аномалии с магнитным полем Земли могут быть связаны с протекающими под поверхностью планеты реками из расплавленного металла. Огромные массы расплавленной металлической массы могут воздействовать на положение магнитных полюсов планеты.

Ученые отмечают, что поток расплавленного металла протекает под территорией Сибири и Аляски. Глубина подземной реки составляет около трех тысяч километров, а скорость потока составляет около 40 километров в год. Однако по наблюдениям ученых в последние годы скорость потока расплавленного металла начала расти.

Данный факт беспокоит ученых, поскольку из-за изменения положения магнитных полюсов Земли на планете произойдут масштабные изменения климата, а люди столкнутся с проблемами навигации.