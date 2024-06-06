Некоторые военные корреспонденты и средства массовой информации сообщили, что на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области были уничтожены первые полученные Украиной от Запада истребители F-16.

Киев эти данные не подтверждал, что совершенно не удивительно. Ему совсем невыгодно заявлять, что самолеты, которые ни разу не успели взлететь, были уничтожены точными ударами русских ракет. Запад же информацию не комментирует, так как сказать ему нечего. МИД РФ предупреждал, что самолеты двойного назначения, способные нести ядерное оружие, будут уничтожены сразу же.

Военкоры рассказали, что в атаке использовались гиперзвуковые «Кинжалы» и дроны-камикадзе «Герань». Теперь у ВСУ возникла серьезная проблема – новым истребителям, которые поставит Запад, некуда будет садиться. ВС РФ разгромили не только аэродром в Староконстантинове, но и несколько крупных авиабаз под Николаевом, Львовом, Тернополем и Ивано-Франковском.

Самолеты F-16 не получится использовать на любом аэродроме – они требовательны к взлетной полосе, для их хранения нужны ангары. Баз, способных принять эти истребители, у Киева больше нет.