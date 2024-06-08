Оболонским районным судом города Киева было назначено максимальное наказание обвиняемому в уклонении от мобилизации. Такую информацию сообщило украинское издание «Главком», ссылаясь на данные реестра судебных решений.

Украинец, обвиняемый в уклонении от военной службы, был осужден сроком на пять лет лишения свободы. Отмечается, что на Украине максимальное наказание было применено в первый раз за все время.

Авторы материала отмечают, что прокурором даже было озвучено ходатайство об условном сроке. Но суд не принял это во внимание, и счел, что действия подсудимого являлись особо опасными для общества.

Мужчина заявил, что раскаивается в своем поступке. Но отказ от службы в армии объяснил тем, что его супруга и дети находятся на территории России, поэтому он не мог пойти воевать.

Напомним, с 18 мая на Украине начал действовать ожесточенный закон о мобилизации, предусматривающий призыв даже тех военнообязанных, которые ранее считались непригодными к военной службе.